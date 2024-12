Samsung Galaxy A55 en Nokia X30 krijgen december-update

Twee smartphones krijgen vanaf nu een update aangeboden. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy A55 en de Nokia X30. Beide toestellen ontvangen de nieuwe december-update.

December-update voor A55 en X30

Het was even stil met updates voor de Samsung Galaxy A55. Nu is het echter toch tijd voor een nieuwe update voor de telefoon van Samsung. Richard en Gavin melden ons een nieuwe update voor de Samsung Galaxy A55. De mid-end smartphone, die we eerder positief hebben beoordeeld in de Samsung Galaxy A55 review, zou eigenlijk ook nog vorige maand de november-update moeten krijgen. Dat gebeurde echter niet.

Nu is het moment dat Samsung met de december-update ook de patch van november meelevert. Verder levert Samsung bugfixes en verbeteringen. Richard laat ons weten dat er een nieuwe optie bij is gekomen waarmee USB-verbindingen geblokkeerd kunnen worden als de telefoon vergrendeld is.

Nokia X30

De update van december is er ook voor de Nokia X30, zo laat Kevin ons weten. De telefoon krijgt een update met een grootte van circa 55MB. Nokia spreekt verder niet over andere verbeteringen en aanpassingen die de update met zich meebrengt.

Je krijgt een melding op je toestel als je de update kunt downloaden.

