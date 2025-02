Android Update Bulletin week 6: deze toestellen kregen updates

DroidApp heeft een nieuwe editie van het Android Update Bulletin voor je. In deze nieuwe editie delen we met je een overzicht, met de updates die in week 6 zijn uitgerold. Welke smartphones en andere apparaten kunnen sinds deze week een nieuwe update binnenhalen?

Android updates in week 6

Iedere zondag delen we op DroidApp het Android Update Bulletin. Hierbij kijken we naar de toestellen die in de afgelopen week een update hebben mogen ontvangen. In de afgelopen week heeft Google de beveiligingsupdate van februari uitgerold. Die zien we voor verschillende Pixel-modellen. Maar er waren meer updates. Met dank aan verschillende tipgevers, kunnen we dit overzicht zo compleet maken.

We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Wanneer je een update krijgt, ontvangen we heel graag een screenshot met de informatie in een mailtje. Deze mag gestuurd worden naar redactie@droidapp.nl.

Google

OnePlus

OnePlus 12: beveiligingsupdate januari met verbeteringen

Samsung

Xiaomi