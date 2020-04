Android: verplichte sticker bij aanwezigheid Google-apps

Fabrikanten van Android-smartphones worden verplicht om op de verpakking aan te geven dat Google-apps aanwezig zijn. De situatie lijkt te maken te hebben met Huawei, waar Google-apps niet meer meegeleverd worden.

Google apps aanwezig

Het lijkt erop dat fabrikanten verplicht worden om op het verkooppakket aan te geven dat smartphones geleverd worden met Google-apps. We kunnen dit verhaal bevestigen bij de nieuwe OnePlus 8 Pro, die eveneens de melding krijgt op de doos. We hebben eerder al signalen gekregen dat een vergelijkbare sticker op de doos van de Xiaomi Mi 10 zou zitten.

Op de sticker is de tekst ‘with easy access to the Google apps you use most’ te lezen. We vermoeden dat dit te maken heeft met de zaken rondom Huawei en Honor. Door de Amerikaanse sancties mogen bedrijven daar geen zaken meer doen met Huawei. Het gevolg hiervan is dat Google-apps niet meer meegeleverd mogen worden met nieuwe modellen, zoals je kon lezen in de Huawei P40 Pro review. Dat toestel wordt geleverd met een alternatief, Huawei Mobile Services, maar geven dus geen mogelijkheid om Google-apps te installeren. Mogelijk wil Google hiermee duidelijkheid scheppen welke toestellen wel en niet met Google-apps geleverd worden.

Het lijkt erop dat de maatregel kort geleden is ingevoerd. Bij onlangs uitgebrachte smartphones, zoals de Oppo Find X2 is de sticker nog niet te vinden. We zullen deze sticker van Google in ieder geval vaker gaan zien, zo verwachten we.

