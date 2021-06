Apps van overheid vaak onbruikbaar voor mensen met beperking

Applicaties die zijn uitgebracht door de overheid zijn vaak onbruikbaar voor degenen die te maken hebben met een beperking. Vanaf vandaag is het voor de overheids-apps nodig om een toegankelijkheidsverklaring te hebben. Deze geeft aan in welke mate een toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Overheids-apps niet toegankelijk

Van de ongeveer 500 apps die door de overheid zijn uitgebracht, zijn er 63 voorzien van een dergelijke verklaring, zo schrijft de NOS. De applicaties van de Nederlandse overheid zijn voor mensen met een visuele of verstandelijke beperking nauwelijks bruikbaar. Ditzelfde geldt voor senioren en laaggeletterden. Digitale toegankelijkheid kan het verschil maken tussen wel of niet zelfstandig mee kunnen doen, zo zegt Illya Soffer van Iederin tegen de NOS. De manier hoe apps gemaakt worden moet op de schop.

Er wordt gesteld dat veel applicaties bijvoorbeeld geen rekening houden met spraaksoftware die voorleest wat er in een app gebeurt. Knoppen worden bijvoorbeeld niet voorzien van een label. Dit betekent dat de spraaksoftware alleen zegt “Knop”, in plaats van de functie van de toets zoals “Inloggen”. Peter Waalboer heeft zelf een visuele beperking en is beter te spreken over de CoronaMelder en CoronaCheck app; twee apps die juist nu erg belangrijk zijn. Waalboer geeft verder aan goed overweg te kunnen met de DigiD-app en de Berichtenbox app.

Soffer van Iederin hoopt dat er bij ICT-opleidingen meer aandacht komt voor het toegankelijk maken van apps. Ze hoopt verder dat mensen met een beperking betrokken worden bij de ontwikkeling van apps.