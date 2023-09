Asus klaagt Samsung aan vanwege schenden patenten

Opmerkelijk nieuws uit de telecomwereld. Asus klaagt Samsung aan. Volgens de fabrikant maakt Samsung zich schuldig aan het schenden van patenten voor draadloze communicatie via 4G en 5G.

Gebruikt Samsung patenten van Asus?

Asus is niet bepaald een grote speler in de telecommarkt. Toch timmert de fabrikant leuk aan de weg. Dat zagen we eerder dit jaar met de introductie van de Asus Zenfone 10. Het bedrijf beschikt over een groot aantal patenten in verschillende categorieën. En daar is nu nieuws over. Samsung zou volgens Asus enkele patenten schenden.

Volgens Asus maakt Samsung zich schuldig aan het schenden van patenten voor de draadloze communicatie. Het zou specifiek gaan om patenten die gebruikt worden voor de draadloze communicatie over het 4G en het 5G netwerk. De rechtszaak is aangespannen in de Amerikaanse regio Texas.

Nieuws over patentschendingen zijn niet uniek in de telecomwereld. Zo zagen we dit eerder al bij Nokia en Oppo, waarbij Oppo dat zich hierdoor bijvoorbeeld al teruggetrokken heeft uit verschillende Europese landen zoals Duitsland. Doorgaans duurt het jaren voordat er een uitspraak wordt gedaan in een rechtszaak bij dit soort situaties. We zullen hier ongetwijfeld in de toekomst meer over horen.