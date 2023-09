Automerk Nio komt met eigen smartphone: eerste specs bekend

Het Chinese automerk Nio timmert lekker aan de weg. De autofabrikant heeft niet alleen grote ambities met (elektrische) auto’s, ook smartphones zitten in de pijplijn. Later deze maand zullen we de eerste smartphone gaan zien van Nio. De eerste details zijn nu opgedoken.

Nio met eigen smartphone

Sinds enige tijd is automerk Nio verkrijgbaar in Nederland. De fabrikant heeft onder andere ons land uitgekozen als eerste paar landen waar het merk beschikbaar is. Daarnaast kun je Nio ook vinden in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland en nog verschillende andere regio’s. In Nederland biedt de fabrikant nu vijf verschillende modellen aan. Echter lijkt het erop dat Nio zich niet enkel op auto’s wil richten. Later deze maand zal de fabrikant namelijk ook haar eigen smartphone presenteren.

Allereerst zal 15 september een nieuwe auto gepresenteerd worden, de Nio EC6. Een kleine week later, op 21 september, zal het merk haar eerste smartphone presenteren. Eerder gaf het merk aan dat zij één model per jaar uit willen brengen. In een recente conference call over de winstcijfers, werd door de topman uitgelegd dat smartphones de concurrentiepositie van Nio-voertuigen kunnen verbeteren. De verwachting is dat er een vergaande integratie en koppeling mogelijk is tussen zowel de smartphone als de Nio-smartphone, maar details hierover ontbreken nog.

Een naam voor de eerste smartphone van Nio is nog niet bekend. Wel zijn er enkele details bekend geworden. Nio zal het toestel voorzien van ultrabreedbandtechnologie, waardoor het hoogstwaarschijnlijk ook kan dienen als sleutel voor je auto. Verder wordt een Snapdragon 8 Gen 2 chipset verwacht, een processor die we kennen uit veel high-end smartphones vandaag de dag, zoals de Galaxy S23+ en de OnePlus 11. Verder wordt ook gesproken over twee geheugenconfiguraties; 16GB+512GB en 16GB+1TB. Ook zou de batterij opgeladen kunnen worden met 100W.

Het is nu niet bekend of Nio de smartphone uitbrengt in Nederland.