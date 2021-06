Bel-me-niet register werkt niet meer: vanaf 1 juli niet meer beschikbaar

Het Bel-me-niet register houdt op te bestaan. Het register werd in 2009 actief, maar daaraan komt een einde. Wel is er goed nieuws; bedrijven die je telefonisch willen benaderen moeten zich aan andere regels houden. Wat gaat er veranderen?

Einde Bel-me-niet register

Het Bel-me-niet register werkt vanaf 1 juli 2021 niet meer. Vanaf die dag moeten bedrijven zich houden aan nieuwe regels van de telecommunicatiewet. Bedrijven mogen door die nieuwe regels niet zomaar meer mensen opbellen met als doel om iets te verkopen. Om die reden is het Bel-me-niet register overbodig geworden. Er zijn drie situaties waarin een bedrijf je toch op mag bellen. Als je klant bent, klant bent geweest, of wanneer je specifiek hebt ingestemd voor een product van dat bedrijf. De bedrijven zijn verplicht bij ieder gesprek te vragen of ze nog steeds toestemming geven om gebeld te worden, of dat deze ingetrokken moet worden.

Een bedrijf dient verder bij te houden hoe een nummer van iemand verkregen is, en waar dit is gebeurd. Tot drie jaar na een overeenkomst mag een bedrijf iemand telefonisch benaderen met de nieuwe wet. Daarna vervalt automatisch de toestemming hiervoor. Een andere belangrijke verandering met de nieuwe wetgeving, is dat er niet meer anoniem gebeld mag worden door bedrijven die iets willen verkopen; er moet een herkenbaar nummer in beeld komen. De gegevens uit het Bel-me-niet register zullen na 1 juli vernietigd worden.