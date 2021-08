Breda geeft fietsers sneller en langer groen met ‘Schwung-app’

Nog dit jaar moeten een groot aantal verkeerslichten in de Brabantse stad Breda een stuk slimmer worden. De slimme verkeerslichten kunnen aan een app gekoppeld worden, die voor fietsers verschillende voordelen biedt.

Slimme verkeerslichten in Breda

De stad Breda heeft in de afgelopen jaren een proef gedraaid met de Schwung app. De applicatie kan communiceren met slimme verkeerslichten, waardoor alles beter op elkaar afgestemd wordt. Bij fietsers springt een verkeerslicht eerder op groen, wanneer zij de app hebben. De app laat namelijk aan het verkeerslicht weten dat de fietser onderweg is. Het verkeerslicht zorgt het verkeer op een slimme manier efficiënter geregeld wordt en de fietser dus minder lang en minder vaak voor een rood licht staat.

Volgens de Gemeenteraad van Breda is het de bedoeling dat alle verkeerslichten in Breda slimmer worden gemaakt en overweg kunnen met de Schwung app. Naar verwachting is het vanaf dit najaar mogelijk om de app met alle verkeerslichten in Breda te laten communiceren.