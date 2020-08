Aantal T-Mobile klanten met mobiel abonnement stijgt, maar betalen minder

T-Mobile heeft de nieuwste kwartaalcijfers gedeeld over het tweede kwartaal van 2020. Het aantal klanten met een mobiel abonnement is gestegen, maar naar verhouding werd er minder per maand betaald.

T-Mobile in Q2 2020

In het tweede kwartaal van 2020 hebben zich meer nieuwe klanten aangemeld bij het netwerk van de magentagekleurde provider. Uit de kwartaalcijfers komt naar voren dat er 55.000 nieuwe mobiele klanten zich hebben aangemeld. Het aantal klanten met T-Mobile Thuis steeg met 12.000.

T-Mobile ziet hiermee het aantal mobiele klanten uitkomen op 5,7 miljoen, waarvan zo’n 5,3 miljoen een abonnement hebben en 400.000 gebruik maken van prepaid. Het aantal klanten met vaste diensten zoals vast internet en tv komt uit op 644.000.

Interessant is dat naar voren komt dat abonnees gemiddeld 16,00 euro per maand neertellen voor een abonnement bij T-Mobile. Dit was drie jaar geleden gemiddeld gezien 25,00 euro per maand. De prepaid-klant betaalt gemiddeld 2,00 euro per maand. Over Q2 2020 steeg de omzet naar 480 miljoen euro.

Deze maand activeerde T-Mobile het 5G-netwerk in Nederland. Unlimited-klanten krijgen deze toegang gratis; degenen met een ander abonnement moeten een bundel nemen.