‘Europese Unie komt met app die dient als digitale portemonnee’

Volgens de nieuwste berichten komt de Europese Unie deze week met een aankondiging voor een digitale portemonnee. Deze moet als app verschijnen en betalingen en inloggen makkelijker maken.

Europese Unie met eigen digitale portemonnee

De bron Financial Times meldt dat de Europese Unie waarschijnlijk woensdag met een aankondiging komt voor een eigen digitale portemonnee, hierover schrijft Nu.nl. Met de applicatie moet het mogelijk zijn om met één inlog toegang te krijgen tot verschillende websites, zonder dat je hiervoor bij verschillende overheden of bedrijven moet inloggen.

Het betalen van een rekening, zoals een energierekening moet met de app gemakkelijker worden gemaakt. Daarnaast zou het kunnen dienen als kluis, waarbij officiële documenten zoals een rijbewijs in op te slaan is. Middels een irisscan of vingerafdruk moet de app beveiligd kunnen worden, zo meldt de bron.

Op dit moment zou Brussel in gesprek zijn met de lidstaten over dit plan. Hierbij wordt onder andere gesproken over de technische standaarden. Er moet in ieder geval voorkomen worden dat persoonlijke gegevens gebruikt worden door bedrijven. Het gebruik zal in ieder geval niet verplicht worden. Over ongeveer een jaar moet de app beschikbaar en werkend zijn.