Google viert 25-jarige zoekmachine met speciale ‘Waar is Wally?’

De zoekmachine van Google viert haar 25e verjaardag. Dit doet het bedrijf met een spel genaamd ‘Waar is Wally?’. Eerder deze week deelde het bedrijf al het Year in Search met de populairste zoektermen van het afgelopen jaar.

Waar is Wally?

Google bracht eerder al Year in Search 2023 uit, een overzicht met de populairste zoekopdrachten in 2023. Nu komt het bedrijf ook met een spel. Waar is Wally? is een populair spel waarbij je in een grote wereld op zoek moet naar het bekende karakter. Google gebruikt dit spel nu ter ere van de 25 jaar Google zoekmachine. Via een speciale pagina kun je het spel spelen, waarbij je je waant in een omgeving als een soort themapark. Daarin moet je op zoek naar 25 soorten zoekopdrachten die in de afgelopen 25 jaar het meest populair waren.

Deze karakters zie je op de pagina aan de zijkant. Denk aan de Beatles, Spider Man, de Eiffeltoren, Cristiano Ronaldo, de pancake of een ander karakter. Heb je deze gevonden, dan tik je die aan op de kaart. Daarbij zijn er verschillende hints die je naar de plek kunnen sturen, net als een kompas.

De Search Playground van Google, zoals de plek wordt genoemd, kun je hier vinden.