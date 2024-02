Google voorziet Android van 9 nieuwe functies: dit zijn ze

Google heeft een nieuwe reeks verbeteringen aangekondigd voor het Android-platform. Het gaat om negen nieuwe functies die toegevoegd worden aan Android. Niet alleen voor de Pixel-toestellen, maar voor alle Android-modellen.

Android krijgt nieuwe functies

Nog voor de Pixel Feature Drop van maart, heeft Google nog wat nieuws voor alle gebruikers van Android-toestellen. Er zullen negen nieuwe functies toegevoegd worden, die van pas komen bij het dagelijkse gebruik van je smartphone. Niet alleen voor Android zijn er nieuwe functies, ook voor het Wear OS platform.



Dit zijn de nieuwe functies

De nieuwe functies hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Android Auto: Android Auto kan nu AI gebruiken om meldingen samen te vatten. AI zal ook relevante antwoorden en acties voorstellen, zodat je gewoon op een knop kunt tikken om een bericht te versturen, je ETA te delen of een gesprek te starten. (Dit werd vorige maand aangekondigd tijdens Galaxy Unpacked, maar zou nu uitgerold moeten worden).

Google Wallet / Wear OS: Pasjes van Google Wallet kunnen nu op je Wear OS smartwatch verschijnen. Dit betekent dat je toegang hebt tot instapkaarten, lidmaatschappen van sportscholen, klantenkaarten en meer vanaf je horloge. Je kunt kiezen welke passen je wilt verbergen of weergeven.

Google Maps voor Wear OS: Google Maps voor Wear OS ondersteunt nu OV-aanwijzingen, wat betekent dat je je smartwatch kunt gebruiken om vertrektijden van bussen, treinen of veerboten op te zoeken en vervolgens kompasgestuurde navigatieaanwijzingen naar je bestemming te krijgen. Je kunt ook routebeschrijvingen van je telefoon naar je horloge spiegelen.

Gemini: Je kunt nu chatten met Gemini in de Google Berichten-app op Android. Je kunt Gemini vragen om dingen te doen als het opstellen van berichten, het bedenken van een grap en nog veel meer. Dit is beschikbaar voor bèta-gebruikers in het Engels.

Google Lens in Maps: Afgelopen oktober lanceerde Google Lens in Maps (voorheen Zoeken met Live View). Deze functie maakt gebruik van AI en augmented reality om je te helpen informatie te vinden over winkels in de buurt. Nu is deze functie uitgebreid met ondersteuning voor schermlezers, zodat je de camera van je telefoon op je omgeving kunt richten en TalkBack de informatie over de plek hardop voorleest.

Google Docs: Je kunt nu handgeschreven aantekeningen toevoegen aan documenten in Google Docs vanaf je telefoon of tablet met vinger of stylus. Je kunt kiezen uit verschillende markeergereedschappen, zoals verschillende kleuren pennen en markeerstiften.

Spotify Connect: vanaf nu vind je de Spotify Connect-apparaten terug in het media-uitvoer menu van Android. Daardoor hoef je niet meer allemaal extra stappen te doorlopen als je Spotify op een ander apparaat wilt afspelen.

Fitbit: De Fitbit-app haalt nu je gezondheids- en fitnessgegevens op uit andere apps die het Health Connect-platform van Android ondersteunen. Dit betekent dat je je gegevens van diensten als AllTrails, Oura Ring en MyFitnessPal kunt bekijken in de Fitbit app. In het tabblad “Jij” kun je gegevens van verbonden apps naast je Fitbit-gegevens zien. In het tabblad “Vandaag” kun je gegevens zien zoals lichaamsbeweging, stappen, verbrande calorieën en meer van apps die compatibel zijn met Health Connect.

Lookout Image: Lookout’s Image Q&A functie wordt nu wereldwijd uitgerold in het Engels! Deze functie verliet afgelopen september de gesloten bèta en was beschikbaar in de VS, het VK en Canada. Image Q&A gebruikt AI om automatisch beschrijvingen van afbeeldingen te genereren.

Uitrol

Google laat niet weten wanneer de functies voor iedereen beschikbaar zijn. Het kan even duren totdat alle gebruikers de nieuwe functies op hun Android-toestel kunnen gebruiken.