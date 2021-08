Google geeft Google Contacten-app het nieuwe Material You-design

Met de komst van Android 12 kunnen we een reeks nieuwe functies verwachten. De meest interessante functie die nieuw is toegevoegd, is het Material You design. Deze nieuwe interface is nu doorgevoerd in de Google Contacten-app.

Google Contacten met Material You

Het nieuwe Material You-design is één van de grootste wijzigingen in Android sinds een aantal jaar. Verschillende applicaties en design-dingetjes zullen er de komende tijd anders uit gaan zien. Google heeft nu alvast het Material You-sausje over de Google Contacten app voor Android gegoten. Dit is terug te zien in de verfrissende nieuwe zoekbalk die de bekende pilvorm heeft gekregen. De knop rechtsonder is ook niet langer meer rond, maar is vierkant met afgeronde hoeken.

Een eigenschap van het Material You-theme is dat kleuren van de achtergrond overgenomen kunnen worden in de interface van een app. De accentkleuren in de app kunnen dus verschillen. In ieder geval zal de Google Contacten app ook weer de ondersteuning krijgen voor een licht en donker thema. Na de update is het nieuwe design beschikbaar in Android 11 en Android 12, maar zal pas later bij de definitieve aankondiging van Android 12 zijn werk gaan doen.