Google gaat gevoelige locaties automatisch verwijderen in Maps tijdlijn

De Google Maps tijdlijn is een handige toevoeging. Als je de functie hebt ingeschakeld, kun je precies zien waar je op welk moment geweest bent. Google heeft nu bekend gemaakt dat gevoelige locaties uit het overzicht gehaald worden.

Gevoelige locaties uit Google Maps tijdlijn

Google heeft het nieuws naar buiten gebracht dat er wijzigingen doorgevoerd gaan worden in de Google Maps tijdlijn. De wijzigingen hebben betrekking hebben betrekking op de informatie die zichtbaar is in de tijdlijn. Het bezoekje aan de supermarkt zal over het algemeen niet heel bijzonder zijn, maar een bezoek aan bepaalde gevoelige locaties zoals een opvangcentra voor huiselijk geweld wel.

Het gaat volgens Google om ‘gevoelige medische faciliteiten’ die uit de tijdlijn gehaald worden. Het gaat bijvoorbeeld om een abortuskliniek, een centrum voor verslavingszorg, opvangcentra voor huiselijk geweld, klinieken voor gewichtsverlies en klinieken voor cosmetische chirurgie. Het besluit van Google lijkt betrekking te hebben op de recente berichtgeving over het verbieden van abortus in de Verenigde Staten. Echter zou dit ook privacygevoelig kunnen liggen, waarop Google besloten heeft deze informatie te verbergen.

Google laat niet weten of de informatie alleen in de VS verwijderd wordt, of dat dit in meer landen gaat gelden.