Google I/O 2022 livestream: volg de aankondigingen

Vanavond is het zover, het is tijd voor Google I/O 2022. We verwachten verschillende nieuwe producten en diensten, en dankzij de livestream hoef je niets te missen.

Google I/O livestream

Google heeft al een rijk aanbod van producten, en de kans dat dat aantal vanavond wordt uitgebreid is groot. Vanavond vind er namelijk een nieuwe editie plaats van Google I/O. Hoewel dit een conferentie is, welke is gericht op ontwikkelaars, komen we ook de plannen te weten voor de consumenten.

Op DroidApp hebben we al een mooi Google I/O vooruitblik gegeven, met welke dingen we kunnen verwachten. Zo verwachten we nieuws over Android 13, de Pixel 6a en mogelijk uitbreiding in andere segmenten. Vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd begint het spektakel. De livestream van het event kun je direct hieronder bekijken.