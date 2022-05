Google I/O 2022: welke nieuwe dingen kunnen we dit jaar verwachten?

Woensdag is het weer tijd voor het jaarlijkse lanceringsevenement Google I/O. Tijdens deze 2022-editie van het event van Google verwachten we weer meerdere nieuwe producten en diensten. Maar wat kunnen we precies verwachten?

Google I/O 2022 verwachting

Morgen, 11 mei, is het de dag waarop Google een nieuw event heeft; Google I/O 2022. Tijdens deze ontwikkelaarsconferentie worden doorgaans ook nieuwe producten getoond aan het publiek. Daarnaast is er, omdat het eigenlijk voor ontwikkelaars is, veel aandacht voor de software en achterliggende informatie. Maar wat kunnen we tijdens Google I/O dit jaar verwachten? We zetten de verwachte hoogtepunten op een rijtje.

Pixel Watch

In de afgelopen tijd is er al veel informatie binnen komen druppelen over de eerste smartwatch van Google. Het gaat om de Pixel Watch waarvan het model onder andere al in een restaurant is opgedoken. Het horloge krijgt een rond ontwerp met een fysieke kroonknop aan de zijkant. Natuurlijk draait het horloge op Wear OS, en volgens de geruchten zou Google een nieuwe versie van Wear OS willen aankondigen. Het zou dan gaan om Wear OS 3.1 waarin een diepe(re) integratie zou zitten met de Fitbit app.

Pixel 6a

Een derde model in de Pixel 6-serie is mogelijk ook aanstaande in de vorm van de Pixel 6a. Dit goedkopere model moet beschikken over een eigen Tensor-chipset, zoals we die ook kennen van de Pixel 6. Daarbij zou volgens de geruchten het design grotendeels vergelijkbaar zijn met dat van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Wel zou er gekozen worden voor een andere hardware voor de camera, waarmee vanzelfsprekend dan weer het prijsverschil in terugkomt. Het is nog maar de vraag of dit toestel wél naar Nederland en België komt, want tot nu toe zijn de Pixel-toestellen hier niet officieel uitgebracht. Om eerlijk te zijn; we verwachten hier geen verandering in met de Pixel 6a.

Pixel Buds Pro

Het derde product waarover we eerder in de geruchten dingen voorbij hebben zien komen, zijn de Pixel Buds Pro. Dit is een nieuwe set draadloze oordopjes, in het wat duurdere segment, uiteraard voorzien van active noise cancelling. Of de Pixel Buds Pro er inderdaad komt, dat is nog de vraag. Heel veel meer informatie dan over de kleur hebben verder nog niet gehoord. De Pixel Buds Pro zou uitgebracht worden in de kleuren Real Red, Limoncello, Carbon en Fog.

Android 13

Er gaan nog meer berichten rond. Zo zou Google mogelijk met meer details komen rondom Android 13. De mogelijkheid bestaat dat de tweede bèta van Android 13 aangekondigd wordt, en het kan zomaar zijn dat er dan enkele nieuwe functies gepresenteerd worden. Met de release van Android 13 waren niet direct enorme veranderingen op te merken. Of die er wel aankomen, zullen we woensdag dus te horen krijgen.

Andere producten

Het internet staat vol met geruchten, en zo ook over nieuwe dingen die Google mogelijk voorbereidt. De ene bron heeft het bijvoorbeeld over een terugkeer van Google Wallet. Met deze applicatie zou je bijvoorbeeld je klantenkaarten, (concert-) tickets en betaalpassen kunnen bundelen. Een toepassing die eerder nog door Google uit het veld werd geruimd. Nu zou een terugkeer toch mogelijk zijn. Apple biedt op haar iPhone-modellen ook al een vergelijkbare optie.

Verder wordt gesproken over een Google Nest Hub met een afneembaar scherm, zodat je hem als soort van tablet kunt gebruiken. Daarnaast duikt de naam Pixel Notepad op; een vouwbare Pixel-smartphone. Het is onduidelijk of deze producten allemaal woensdag getoond gaan worden.