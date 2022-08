Google lanceert Android 13 niet voor september

We zullen nog even moeten wachten op de definitieve uitrol van Android 13. De officiële vrijgave van de nieuwe Android-versie zal nog even op zich laten wachten, zo wordt duidelijk uit nieuwe berichten.

Android 13 laat op zich wachten

De eerste bètaversie van Android 13, ofwel de testversie van de nieuwe Android-versie werd eerder uitgebracht dan voorgaande jaren. Daarnaast waren er ook maar twee developer preview-versies van het nieuwe Android 13. Enige tijd werd gehoopt dat hiermee de definitieve versie van Android 13 ook eerder zou verschijnen dan dit eerder het geval was bij eerdere Android-versies.

Dat laatste lijkt echter niet het geval te zijn. Dit betekent dat we op zijn vroegst Android 13 pas in september kunnen verwachten. De release notes van de nieuwe update lijken te spreken over een lancering in september. In de tekst staat namelijk de tekst;

“Android 13, as released on AOSP, has a default security patch level of 2022-09-01. Android devices running Android 13 and with a security patch level of 2022-09-01 or later address all issues contained in these security release notes.”

Hier wordt dus gesproken over de beveiligingsupdate van september, wat dus doet vermoeden dat de nieuwe Android-versie in die maand wordt vrijgegeven. Het kan ook zijn dat Google andere plannen heeft en dat de Android-versie pas in oktober komt. Android 12 kwam in oktober, terwijl Android 11 en Android 10 in september aangekondigd werden. Zie ook dit artikel met nieuwe Android 13 functies.