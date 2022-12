Google komt in maart met Android 13 Feature Drop: dit is er nieuw

In maart 2023 kunnen we een nieuwe update verwachten van Android 13’s Feature Drop. In de versie van maart komt Google met een reeks nieuwe functies en verbeteringen. Dankzij de nu verschenen bèta komen we te weten welke functies in ontwikkeling zijn.

Android 13 met Feature Drop March

Meermaals per jaar wordt er een nieuwe Feature Drop update uitgebracht voor Android. Dit is een update welke met name laat zien welke verbeteringen we kunnen verwachten op Pixel-toestellen. In maart 2023 staat de volgende update gepland, en zien we ook welke verbeteringen we dan kunnen verwachten. We zien bijvoorbeeld dat wanneer het meldingenpaneel helemaal uitgeschoven is, er een grotere klok getoond wordt bovenin beeld. Verder zal Android 13 beschikken over een nieuwe animatie van de mediaspeler, waarbij de albumhoes een mistige overlay krijgt. Android Police deelt onderstaande beelden van de March Feature Drop.

Google voegt verder een verbetering toe aan het vergrendelscherm. Veeg je het meldingenscherm naar beneden zonder dat je het toestel hebt ontgrendeld, dan wordt er een zwart scherm getoond waarbij de stille meldingen volledig verborgen zijn. Deze werden eerder nog wel zichtbaar als je bij huidige versies van Android verder naar beneden veegt. Ook is er gewerkt aan de dichtheid van pictogrammen en de opvulling hiervan. App-pictogrammen staan in mappen nu verder uit elkaar, zodat je deze minder snel per ongeluk aanraakt.

In de code van de nieuwe versie zijn ook nog andere wijzigingen aangetroffen. Hierbij wordt gewerkt aan een desktopmodus. In deze modus komt een zwevende balk tevoorschijn waarmee je vensters kunt beheren. Denk bijvoorbeeld aan naast elkaar of als pop-up venster. Ook wordt het mogelijk om een gedeeltelijke schermopname te maken. Met de optie kun je een enkel venster (of gedeeltelijk) opnemen of casten. Ook worden enkele verbeteringen doorgevoerd voor bijvoorbeeld de Pixel-toestellen. Deze vind je hieronder;

The Google Pixel 6 Pro has received a 1080p display option with this update, similar to what the Pixel 7 Pro already offers.

Spatial Audio has been re-enabled for all supported Pixels (Pixel 6 series through Pixel 7 series). You might be able to notice a difference when you listen to spatial audio sample videos on YouTube with Spatial Audio enabled.

A new adaptive alert vibration option could reduce the strength of notification vibrations when your phone is lying flat on a surface with the screen up, though this feature isn’t live or accessible just yet.

There is further evidence that Google is developing software for its rumored foldable Google Pixel Fold: A new setting will be available for devices with side-mounted fingerprint sensors (which the Fold is rumored to feature), allowing you to only unlock your phone with it when the screen is turned on.

Google is considering separating the ringer and notification volume. In old Android versions, this has always been the case, but Google combined these two options on Pixel phones a long time ago.

Zoals gezegd zal deze nieuwe versie van Android 13’s Feature Drop in maart vrijgegeven worden. Ben je aangemeld voor het bètaprogramma, dan kun je de beta alvast downloaden.