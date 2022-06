Google start met weergave tolbedragen in Maps

Google Maps krijgt nieuwe verbeteringen aangereikt. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om het tolbedrag van de gekozen route in te zien. De functie werd eerder al aangekondigd, nu wordt het echt uitgerold.

In Nederland zijn er slechts enkele tolwegen, maar in het buitenland kunnen dit er al veel meer zijn. Kijk naar Frankrijk, Noorwegen, de Verenigde Staten en vele andere landen. Nadat de berichten over tolbedragen al langere tijd rond gaan, is het vanaf nu mogelijk om de tolbedragen voor je route te kunnen zien in de app van Google Maps. Zo weet je direct van tevoren welk bedrag je hieraan kwijt bent.

Volgens Google Maps wordt er rekening gehouden met verschillende aspecten. Zo zijn er specifieke details beschikbaar zoals de beschikbaarheid van een tolpas, de dag van de week en het tijdstip waarop de weg aangedaan wordt. Het is nog steeds mogelijk om bij de route-instellingen ervoor te kiezen om een tolweg te vermijden.

Jammer genoeg werkt dit nog niet overal. Google Maps rolt de functie als eerst uit in India, Indonesië, Japan en de Verenigde Staten. Alle landen zullen volgens Google ‘binnenkort’ volgen. Het is niet bekend of Europese landen dan bij de volgende lichting zitten.

For the planner friend: this new feature is for you. 🙏

Now when you’re planning trips big and small, you can check estimated toll prices before you pick a route—and spend what you save on road snacks. pic.twitter.com/Lfy8s2TXQU

— Google Maps (@googlemaps) June 13, 2022