Google onthult nieuw standbeeld voor Android 13

Android 13 is deze week officieel vrijgegeven voor de eerste toestellen. Bij een nieuwe Android-versie hoort ook een nieuw standbeeld. Dit, toch wel merkwaardige, standbeeld is nu te zien.

Mascotte van Android 13

De aankondiging van Android 13 is een feit. Deze week was daar de officiële release van Android 13 waarbij we alles te weten kwamen over de nieuwe functies en mogelijkheden. Zoals we van Google gewend zijn hoort bij een nieuwe Android-versie, ook een nieuw standbeeld, dat dient als mascotte voor de versie. Bij de andere mascottes die het bedrijf in de afgelopen jaren heeft neergezet, is het nu dus tijd voor een standbeeld van Android 13.

Bij het zien van de foto’s, valt direct op dat er voor een andere stijl is gekozen dan door voorheen. Het lijkt meer een Android-mascotte die billen heeft gekregen. Het dient tegelijkertijd als schommel. Doordat er een blauwe balk gebruikt wordt, en het cijfer ‘3’ groen van kleur is, is er wat fantasie nodig om hier ’13’ van te maken. Onderstaande foto toont het Android 13 standbeeld in levenden lijve.