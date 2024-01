Google Play systeemupdate januari 2024: dit is er nieuw

Google heeft een nieuwe Play-update uitgebracht. Met deze systeemupdate worden verschillende verbeteringen doorgevoerd in het Android-systeem. Welke verbeteringen brengt de update van januari?

Google Play update van januari

Niet alleen beveiligingsupdates worden iedere maand door Google vrijgegeven. Het bedrijf brengt ook Google Play updates uit. Deze worden vanaf nu gefaseerd en per toestel apart uitgerold, waardoor het even kan duren totdat iedereen de update binnen ziet komen. Wel heeft Google voor de maand januari enkele verbeteringen doorgevoerd. Wat deze updates precies doen, lees je in de van het weekend door ons gepubliceerde Updategids.

Changelog

De changelog van de Google Play systeemupdate van januari is als volgt;

Aanpasbare connectiviteitsservices p.2024.01 (2024-01-12)

[Telefoon] Stabiliteitsverbeteringen, bugfixes en prestatieoptimalisaties.

Google Play-services v24.01 (10-01-2024)

Ontwikkelaarsservices

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Met de nieuwe ontwikkelaarsfuncties voor apps van Google en derden kun je support krijgen voor locatie- en contextgerelateerde processen in je apps.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Met updates voor services voor systeembeheer krijg je betere batterijduur, apparaatprestaties en beveiliging.

Android System Intelligence U.14 (08-01-2024)

[Telefoon] Aanpassing met Adaptief geluid toegevoegd voor de Pixel Fold.

[Telefoon] Live ondertiteling: er is een nieuwe instelling toegevoegd voor de tekengrootte en stijl van ondertiteling.

Google Play Store v39.2 (08-01-2024)