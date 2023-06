Google Play systeemupdate juni 2023: dit is er nieuw

Google brengt iedere maand een nieuwe Google Play systeemupdate uit. Hierbij worden verschillende zaken in Android verbeterd en voorzien van optimalisaties. Deze updates worden door Google zelf verspreid. Nu is het tijd voor de update van juni.

Google Play update juni

Niet alleen rolt Google maandelijks beveiligingsupdates uit; het bedrijf brengt voor Android ook Google Play systeemupdates uit. Deze worden gefaseerd uitgerold door Google zelf, waardoor je bij het toestel niet afhankelijk bent van de fabrikant. Goed om te weten; deze worden ook wisselend uitgerold. Dus ondanks dat je over hetzelfde toestel beschikt, kan het zeker zijn dat je pas later de update krijgt.

Met de Google Play systeemupdates worden verbeteringen voor Android uitgerold, wat dus anders is dan beveiligingsupdate juni, die eerder deze maand uitgebracht werd. Deze maand zien we verbeteringen voor het accountbeheer, maar ook voor de wallet, beveiliging en privacy en meer. De changelog van de Google Play systeemupdate van juni, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Accountbeheer

[Telefoon] Nieuwe meldingen en aanbevelingen om je Google-account te beveiligen.

Beveiliging en privacy

[Telefoon] Vind mijn apparaat ondersteunt nu meer apparaten, waaronder accessoires, via een nieuw privacygericht framework.

Wallet

[Telefoon] GPay-ondersteuning voor opvouwbare apparaten.

[Telefoon] Beheeroptie om af te melden voor leuke animaties nadat je een betaling hebt afgerond of een kaart hebt gebruikt.

Systeembeheer