Google breidt Play systeemupdate november uit met nog meer patches

Begin deze maand hebben we bericht over de Google Play systeemupdate van november. Hierin werden verschillende zaken aangepakt. Duidelijk is nu dat Google deze update verder heeft uitgebreid met nog meer patches en verbeteringen.

Google Play update van november uitgebreid

We schreven begin november over de Google Play systeemupdate van november. Met de maandelijkse updates die hierin verschijnen, worden bugs en fouten weggewerkt voor een verbeterde gebruikerservaring. Deze updates zijn anders dan beveiligingsupdates; die worden namelijk verspreid door de fabrikanten zelf, meestal nadat Google ze heeft vrijgegeven. Google Play systeemupdates worden door Google zelf naar de toestellen gepusht, meestal zonder dat je het zelf doorhebt. In het menu met instellingen kun je ook handmatig hier naar zoeken.

De Pixel 7 Pro in de Pixel 7 Pro review

Opvallend is dat begin november de lijst dus gedeeld werd. Nu is er een vernieuwde lijst geplaatst door Google, die duidelijk maakt dat het aantal fouten dat weggewerkt wordt, nog veel groter is. We zien verschillende verbeteringen op het gebied van accountbeheer, de Google Play Store en de Google Wallet. De hele changelog met de verbeteringen van november, hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

Account Management

[Phone] Allow supervised users that do not have time limit features enabled to make changes to the device clock.[2]

Critical Fixes

[Phone] Bug fixes for Account Management related services.[4]

Developer Services

[Phone] Enable photo picker support back to Android 4.4.[5]

Google Play Store

New Features to help you discover the Apps & Games you love.[3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation.[3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe.[3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3]

[Phone] New formats for search results.[3]

[Phone] Help users to resolve app crashes with new update prompts.[3]

[Phone] Updates to game cluster views on Play for Chromebooks.[3]

[Phone] Update to Kids menu format on large screen devices.[3]

[Phone] Allow automatic updates over limited mobile data of Google Play apps for users who do not have regular access to WIFI.[7]

[Phone] Archive apps when you need more storage space while preserving your data.[10]

Support

[Phone] Updated user education experience for new Android features.[2]

Wallet

[Phone] Allows merchants to create the GPay button dynamically to customize it.[2]

[Phone] API update to allow deep links to additional Google Wallet screens.[2]

[Phone] Improvements to SMART Health Card support within Wallet.[4]

[Phone] Wallet users can selectively exclude loyalty cards imported from Gmail.[4]

[Phone] Expand FeliCa payment support to all FeliCa-capable devices in Japan.[4]

[Phone] Verification notification for users completing an Online transaction with GPay button.[4]

[Phone] Restrict Passes to a single device or user.[4]

[Phone] Major improvements that impact the functionality of digital car key.[6]

Developer Services

[Phone] Enable photo picker support back to Android 4.4.[5]

New developer features for Google and third party app developers to support Account Management, and Machine Learning & AI related developer services in their apps.[6]

[1] Available through Google Play system update for November

[2] Available through Google Play services v44.22 updated on 11/03/2022

[3] Available through Google Play Store v33.3 updated on 11/14/2022

[4] Available through Google Play services v45.22 updated on 11/10/2022

[5] Available through Google Play services v43.22 updated on 11/04/2022

[6] Available through Google Play services v46.22 updated on 11/17/2022

[7] Available through Google Play Store v32.9 updated on 11/14/2022

[8] Available through Google Play Store v33.2 updated on 11/15/2022