Google test nieuwe ‘Cubes’ voor Google Play

Google test een nieuwe verandering in de interface. We maken kennis met het Cube-design, dat doorgevoerd kan gaan worden in de Google Play-interface.

Cubes in Google Play

Er wordt door Google gewerkt aan Cubes, welke we terug gaan zien in de Google Play Store. De eerste aanwijzingen voor Cubes werden gevonden in januari. Toen werden de basisdingen van de functie ontdekt in de Android-code. In de daaropvolgende maanden werden er meer aanwijzingen gevonden, waaronder een nieuwe widget en meer nieuwe zaken in de Play Store-app.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat Cubes een centrale hub zal worden voor het ontdekken van nieuwe apps. De functie kan een lijst met app-informatie, aanbiedingen en updates samenstellen in aangepaste categorieën die de gebruiker kiest. Er zijn ook opties om specifieke apps te kiezen om in de feed op te nemen.

Daarnaast lijkt het erop dat mensen rechtstreeks bij Cubes kunnen winkelen. Wat voor producten of diensten er precies verkrijgbaar zullen zijn, is nog niet bekend. Google heeft nog geen officiële aankondiging gedaan over Cubes. Het is onduidelijk wanneer de functie wordt gelanceerd.