Google verwijdert ‘Go’ van lichtgewicht app Google Gallery

De Google Gallery Go is een alternatief voor de app Google Foto’s. Met de applicatie Google Gallery Go heb je een lichtgewicht applicatie zonder overbodige poespas. Nu zijn er wat wijzigingen doorgevoerd en mag afscheid genomen worden van de toevoeging ‘Go’.

Geen Go-meer bij Google Gallery

De Google Gallery Go app maakt deel uit van een reeks lichtgewicht applicaties, die vooral interessant zijn als toestellen minder krachtige specificaties hebben. Oorspronkelijk maakten ze deel uit van Android Go, de aangepaste versie van Android, maar later konden deze apps zelf ook gedownload worden uit de Google Play Store. Door bepaalde functies en mogelijkheden weg te laten, kon opslagruimte bij de smartphone of tablet bespaard worden.

Opvallend is dat Google een update heeft uitgerold voor de Google Gallery Go app, waarbij de naamvoering ook aangepast is. Niet langer is de toevoeging ‘Go’ te zien in het app-pictogram, zo is ontdekt door de collega’s van 9to5Google. Eerder stopte Google al met de YouTube Go app. Nu is de vraag of andere Go-apps, zoals Google Maps Go, zullen volgen. De app Google Gallery zelf verdwijnt (vooralsnog) niet.