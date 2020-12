Grote update bereikt Nokia 6.2; oktober-patch voor Honor 20 Pro

Gebruikers van twee modellen krijgen een nieuwe update aangereikt. Het gaat om een nieuwe grotere update voor de Nokia 6.2 en de beveiligingsupdate van oktober voor de Honor 20 Pro.

Nokia 6.2 krijgt update

De Nokia 6.2 wordt door HMD Global opnieuw bijgewerkt met een update. Een kleine twee weken geleden werd de telefoon al bijgewerkt met de patch van november, maar nu is er een grotere update. Waar de vorige update zo’n 18MB was, krijgt het toestel nu een update van 229MB. We vermoeden dat Nokia een groot aantal verbeteringen en bugfixes heeft doorgevoerd met deze update. De changelog laat zien dat het security-patch niveau gewoon op november blijft staan, zo laat Anton ons weten.

De changelog meldt verder verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface. Mocht je wijzigingen opmerken na deze update, laat het dan zeker weten middels een reactie onder dit artikel.

Honor 20 Pro

Er staat ook een update klaar voor de Honor 20 Pro, zo laat Marck ons weten. Het vorig jaar uitgebrachte paradepaardje van de Chinese fabrikant krijgt de beveiligingsupdate van oktober 2020. Tot dusver lijkt het er dus op dat de overname van Honor, dat nu niet meer van Huawei is, nog geen invloed heeft op de verspreiding van updates. Of dat in de toekomst wel gaat veranderen is op dit moment niet bekend.

Het kan even duren voordat de nieuwste update bij iedereen aangereikt wordt. Als hij beschikbaar is, krijg je hierover een notificatie op je smartphone.

