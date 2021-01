Moto G8 Plus, Honor 20 Pro, Nova 5T, Mi 9T Pro en Nokia’s krijgen nieuwe beveiligingsupdate

Voor een reeks toestellen staat vanaf nu een nieuwe beveiligingsupdate klaar. Het gaat om een update voor de Huawei Nova 5T, Moto G8 Plus van Motorola, Honor 20 Pro en de Xiaomi Mi 9T Pro. Ook voor verschillende Nokia’s is er een nieuwe update. We zetten de details op een rijtje.

Nokia 3.2 en 4.2 beveiligingsupdates

Verschillende fabrikanten hebben een nieuwe update klaargezet voor hun toestellen. We beginnen met Nokia, dat voor de Nokia 4.2 en Nokia 3.2 is begonnen met het uitrollen van een nieuwe update. Het gaat om beveiligingsupdate januari 2021, de nieuwste update die vanuit Google beschikbaar is gesteld. Het gaat om kleine updates van minder dan 20MB en brengt alleen de nieuwe security-patch.

Moto G8 Plus

Andries laat aan DroidApp weten dat zijn Moto G8 Plus ook een nieuwe update heeft mogen ontvangen. Voor dit toestel staat beveiligingsupdate december 2020 klaar. Dit is dus niet de meest recente update, maar wel weer wat meer bij de tijd. In december verscheen voor het toestel al de november-update.

Huawei Nova 5T

De volgende telefoon die een update krijgt is de Huawei Nova 5T, zo laat Henk ons weten. Ook hier gaat het om beveiligingsupdate december 2020. De update heeft een grootte van 148MB en brengt zover bekend geen nieuwe functies.

Honor 20 Pro

Er is ook een nieuwe update voor de Honor 20 Pro, zo laat Marck ons weten. Net als bij de Huawei heeft deze een grootte van 148MB en brengt deze de beveiligingsupdate van december naar het toestel.

Xiaomi Mi 9T Pro

Een grotere update is er voor de Xiaomi Mi 9T Pro. Deze smartphone van Xiaomi ontvangt een flinke update met versienummer 12.0.4.0 en een grootte van 481MB. Tom laat aan DroidApp weten dat bij het toestel beveiligingsupdate januari wordt geleverd. De changelog is verder leeg, dus we zien geen nieuwe functies of dergelijke terug.

Voor de genoemde toestellen is de uitrol van de updates begonnen. Het kan even duren totdat de updates bij iedereen zijn aangekomen. Dit kan zijn omdat fabrikanten kiezen voor een gefaseerde uitrol. Als de update beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone.

