Nokia 6.2, Motorola One, Huawei Nova 5T en Honor 10 Lite krijgen nieuwe security-patch

Gebruikers van zes toestellen kunnen een nieuwe update binnenhalen voor hun toestel. Het gaat om een nieuwe beveiligingsupdate voor de Nokia 6.2, Motorola One, Huawei Nova 5T en de Honor 10 Lite.

Nova 5T, One en 10 Lite krijgen update

Voor de Huawei Nova 5T is Huawei begonnen met het uitrollen van een nieuwe security-update. Met grote regelmaat wordt het toestel bijgewerkt met nieuwe updates, en deze keer meldt Henk een nieuwe update voor het toestel. De Nova 5T wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate mei 2020. De update heeft versie 10.0.0.212 en heeft een grootte van 125MB.

De Honor 10 Lite krijgt ook een nieuwe update aangeboden. Het anderhalf jaar oude toestel krijgt de beveiligingsupdate van juni 2020 aangereikt, de nieuwste patch die door Google vrijgegeven is. Het versienummer van deze update is 10.0.0.201 en deze komt uit met een grootte van 124MB, zo laat Huub ons weten.

Richard meldt ons ook een nieuwe update voor de Motorola One. De telefoon krijgt een 51,2MB grote update met de patch van juni. Jan meldt dat de patch van mei beschikbaar is voor de Galaxy Tab S6 en Galaxy A50.

Nokia 6.2

Tot slot is er nog updatenieuws over de Nokia 6.2. Deze smartphone werd eerder al bijgewerkt met de beveiligingsupdate van juni. Nu komt daar nog een update bovenop, zo laat Anton aan ons weten. De patch is niet verder bijgewerkt, maar als we afgaan op de changelog, krijgt de Nokia 6.2 wel een verbeterde systeemstabiliteit en zijn er verbeteringen in de gebruikersinterface doorgevoerd voor de telefoon.

Als de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hiervan een melding op je telefoon. Het kan even duren voordat de smartphones bijgewerkt zijn met een update, omdat updates gefaseerd uitgerold kunnen worden.

