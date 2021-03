Nokia 6.2, 7.2, Huawei P30 Pro, Nova 5T en Honor 20 Pro krijgen beveiligingsupdate

Voor diverse toestellen hebben Nokia, Honor en Huawei een nieuwe beveiligingsupdate vrijgegeven. Het gaat om in totaal vijf toestellen waarvoor een andere security-patch beschikbaar is. We zetten de details op een rijtje.

Nieuwe beveiligingsupdates

Iedere maand wordt door Google een nieuwe security-patch uitgerold voor Android. Fabrikanten kunnen hier vervolgens mee aan de slag. Dat gebeurt nu ook. Drie fabrikanten rollen een nieuwe beveiligingsupdate uit voor hun toestellen.

Marck laat ons weten dat zijn Honor 20 Pro beveiligingsupdate januari 2021 ontvangt. Het is een update van 134MB en heeft versienummer 10.1.0.275. De software-update brengt alleen de nieuwe security-patch. Een stuk kleiner is de update die nu voor de Nokia 6.2 uitgerold wordt. Anton laat weten dat beveiligingsupdate februari 2021 uitgerold wordt voor de telefoon, waarbij deze update ook voor de Nokia 7.2 verschijnt. De update is 4,59MB groot.

Ryzkov laat aan DroidApp weten dat zijn Huawei Nova 5T ook een nieuwe update binnen ziet komen. De smartphone ontvangt beveiligingsupdate januari 2021. Deze update is 135MB groot en heeft versienummer 10.1.0.316 meegekregen. Neely heeft voor de Huawei P30 Pro de beveiligingsupdate van januari meegekregen met een grootte van 136MB. Het versienummer van deze update is 10.1.0.201.

