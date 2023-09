Honor 100 Pro in aantocht: komt in november

In november kunnen we een nieuwe smartphone van Honor verwachten. Het voormalige dochtermerk van Huawei staat nu op eigen benen en komt binnenkort met de Honor 100 Pro. De eerste details zijn nu opgedoken.

Honor 100 Pro komt eraan

De Honor 90-toestellen werden een paar maanden geleden aangekondigd, maar een nieuwe serie staat nu voor de deur. Als we afgaan op de informatie die nu is verschenen, komt Honor met de introductie van de Honor 100 Pro. Het nieuwe toestel zou gepland staan voor november dit jaar. Vermoedelijk gaat het eerst om een Chinese release, waarna de rest van de wereld op een later moment volgt.

De nieuwe Honor 100 Pro zou volgens de geruchten voorzien worden van een Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. Verder verwachten we een AMOLED-scherm met een nog onbekende grootte, waarbij het scherm een resolutie biedt van 2700 x 1224 pixels. Daarbij kent het scherm een verversingssnelheid van 120Hz. De Honor 90 Pro was onder andere voorzien van een Snapdragon 8+ Gen 1, een 200 megapixel camera, een 50 megapixel front-camera en een 5000 mAh batterij, welke met 90W bekabeld opgeladen kon worden.

Wanneer we meer details hebben voor de Europese markt van de Honor 100 Pro, houden we je natuurlijk op de hoogte.