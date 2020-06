Huawei P20 Pro krijgt nieuwe update: beveiligingsupdate april 2020

Er wordt een nieuwe update uitgerold naar de Huawei P20 Pro. De smartphone van de Chinese fabrikant krijgt een nieuwe beveiligingsupdate, nadat het een tijdje stil bleef rond de updates voor het toestel.

Huawei P20 Pro krijgt april-update

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van de Huawei P20 Pro. De high-end smartphone uit 2018 krijgt een nieuwe beveiligingsupdate aangereikt. Huawei rolt voor het toestel de beveiligingsupdate van april 2020 uit, zo laat Vincent aan DroidApp weten.

De update heeft versienummer 10.0.0.161 en wordt vanaf nu uitgerold in Nederland. Het kan even duren totdat iedereen de nieuwe versie aangeboden krijgt omdat Huawei de updates gefaseerd uitrolt. Als de update beschikbaar is, krijg je hier een notificatie van op je toestel.