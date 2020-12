Huawei P30 Pro ontvangt update 10.1.0.181 met november-patch

Er wordt een update uitgerold voor de Huawei P30 Pro. De smartphone werd in maart vorig jaar uitgebracht, en wordt nu bijgewerkt met de op één na laatste beveiligingsupdate die door Google is vrijgegeven.

Huawei P30 Pro: november-update

Na verschillende maandelijkse updates voor de Huawei P30 Pro is het nu tijd voor een andere nieuwe update. De smartphonefabrikant rolt EMUI 10.1.0.181 uit voor de smartphone. Met een grootte van 134MB valt het relatief mee met de omvang van deze update.

We zien de update binnenkomen op de redactie, en ook Rick maakt melding van de update. Als we de changelog van de nieuwe versie bekijken, valt op dat er eigenlijk maar één verbetering wordt aangekondigd. Deze update voor de Huawei P30 Pro brengt namelijk de beveiligingsupdate van november 2020. We vermoeden dat Huawei ook nog wat bugs heeft aangepakt.

De update is vanaf nu beschikbaar in Nederland. Je krijgt een melding als je de update kunt binnenhalen op jouw Huawei P30 Pro.