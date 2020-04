Opmerkelijk: Huawei P9 Lite krijgt een nieuwe beveiligingsupdate

Opmerkelijk nieuws van Huawei. De vier jaar oude Huawei P9 Lite wordt voorzien van een nieuwe update. Het gaat om een meer recentere beveiligingsupdate.

Huawei P9 Lite krijgt nieuwe patch

Jarenlang bleef het stil rondom de Huawei P9 Lite. Niet heel gek, want het toestel bleef twee jaar lang bijgewerkt met updates, en dat stopte in 2018. De laatste beveiligingsupdate was die van juni 2018. En ineens, is daar een nieuwe update.

De Huawei P9 Lite krijgt de beveiligingsupdate van augustus 2019. Dit is natuurlijk niet de meest nieuwe beveiligingsupdate, maar het is opvallend dat deze update nog verschijnt. De reden hiervan is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat dit te maken heeft met de AppGallery, maar dit is niet bevestigd.

Huawei rolt de update vanaf nu uit in Nederland. Het kan bij een gefaseerde uitrol even duren voordat iedereen de update kan binnenhalen, mocht je het toestel natuurlijk nog gebruiken. Je krijgt een melding op je Huawei P9 Lite als deze binnengehaald kan worden.