IKEA Varmfront powerbanks teruggeroepen vanwege brandgevaar

De Zweedse meubelketen IKEA roept powerbanks terug. Het gaat om powerbanks uit de Varmfront-serie. Deze zouden een verhoogd risico hebben op brandgevaar, wat te wijten zou zijn aan een fabricagefout.

IKEA Varmfront teruggeroepen

Een powerbank is voor velen een erg handige gadget voor in het dagelijks gebruik. Handig, wanneer je een lange dag voor de boeg hebt, maar je telefoon het niet uithoudt zolang. Je kunt dan de smartphone (of ander apparaat) van een extra dosis stroom voorzien. Ook het Zweedse meubelwarenhuis IKEA heeft powerbanks in het assortiment. Waaronder de Varmfront, die nu teruggeroepen wordt.

De Varmfront powerbank van IKEA wordt teruggeroepen vanwege een fabricagefout. Dit zorgt ervoor dat er een verhoogd risico is op brand. Dit geldt volgens het warenhuis voor alle twee de versies, die met een capaciteit van 5200 mAh en 10.400 mAh. Het gaat alleen om de powerbanks die verkocht zijn tussen juli 2023 en maart 2024, met bepaalde datumstempels. Buiten deze periode is de powerbank volgens IKEA veilig te gebruiken.

Klanten die een getroffen apparaat hebben, krijgen het volledige aankoopbedrag retour. Hiervoor is het niet nodig een kassabon te overhandigen. Om te zien of jouw IKEA Varmfront een verhoogd risico geeft op brand, kun je de data en datumstempel controleren op de website van IKEA. We hebben het overzicht ook hieronder neergezet.

VARMFRONT powerbank 10 400 mAh

Modelnummer: E2038

Artikelnummer: 105.556.45

Datumstempel (YYWW): 2313, 2316, 2318, 2319

VARMFRONT powerbank 5 200 mAh

Modelnummer: E2037

Artikelnummer: 705.556.47

Datumstempel (YYWW): 2318, 2319, 2322