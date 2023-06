ING: weer grote storing bij bank: bankieren niet mogelijk (2 juni)

Opnieuw is er een storing bij de ING bank. Door de storing is het doen van overboekingen of het checken van het saldo onmogelijk. Storingen doen er de laatste tijd vaak voor bij ING.

Weer een storing bij ING

ING heeft sinds vrijdagmiddag last van een storing. De bank heeft in de afgelopen weken en maanden meermaals last gehad van storingen, en vandaag is dat dus niet anders. De storing begon vandaag, 2 juni 2023, eerder op de middag. Het is niet mogelijk om in te loggen in Mijn ING op de computer en via de Mobiel Bankieren app. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten.

De bank zegt te werken aan een oplossing, maar nog altijd is de storing gaande. Klanten zijn gefrustreerd over het feit dat het de zoveelste storing is. Klanten stellen dat de bank zich continue schaduwt met excuses en de voorwaarden, maar dat een definitieve oplossing er nog altijd niet lijkt te zijn. Wat de oorzaak is van de storing van vandaag is niet bekend.

Volgens ING is het wel mogelijk om te pinnen en om contactloos te betalen met je smartphone, ondanks de storing. Echter laat betaalplatform iDEAL weten dat er door de storing bij ING problemen zijn met betalingen via iDeal. Niet duidelijk is wanneer de ING verwacht de storing opgelost te hebben.