ING storing treft klanten: overboeken en inloggen onmogelijk (23 augustus)

Sinds woensdagochtend kampt ING met een landelijke storing. Onder andere het inloggen in de ING Bankieren app is hierdoor onmogelijk. Daarbij kun je ook niet inloggen via de website van Mijn ING.

Storing bij ING

Opnieuw is er een storing bij de bank ING. Sinds woensdagochtend, 23 augustus 2023, zijn voor tien uur problemen bij verschillende diensten van de bank. Het inloggen in de ING Bankieren app is onmogelijk. Wie denkt dan in te loggen via de website, via Mijn ING, komt ook van een koude kermis thuis; ook daar krijgen klanten een foutmelding wanneer zij dit proberen.

Doordat er niet ingelogd kan worden bij de producten van de ING bank, is het onmogelijk om overboekingen te doen. Doordat de app niet werkt, ervaren klanten ook problemen met het voltooien van een iDeal-betaling. ING zegt dat er inderdaad een storing is. Volgens ING wordt er gewerkt aan een oplossing, maar er wordt niet bij verteld wanneer ze verwachten dat de storing is verholpen.

In eerdere maanden kampte ING al meermaals met storingen waardoor klanten niet in konden loggen of overboekingen konden doen.

Update 11:00 uur: de storing lijkt te zijn verholpen bij ING.

