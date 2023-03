ING storing maakt overschrijvingen onmogelijk

Het is weer raak bij ING. De bank kampt met een storing waardoor overschrijvingen niet mogelijk zijn. Gebruikers die een bedrag willen overschrijven, krijgen een foutmelding te zien.

ING Storing met overschrijvingen

Sinds vrijdagochtend 24 maart 2023 ervaren klanten van ING met een storing. De rekeningen zijn weliswaar zichtbaar, het doen van een overschrijving is niet mogelijk. Dit geldt voor zowel het overschrijven van geld naar een spaar- als naar een betaalrekening. ING is bekend met de storing, zo wordt duidelijk uit de melding die je te zien krijgt als je via de ING Bankieren app een overschrijving in orde wilt maken.

De signalen zijn eerder vanmorgen begonnen en nog altijd is de storing gaande bij ING. De laatste tijd is het flink raak met storingen bij ING. In de afgelopen maanden konden klanten urenlang niet betalen, overboeken of andere zaken uitvoeren. Het is niet bekend wanneer de storing van vandaag opgelost is.

Update 13:40 uur: Op internet wordt ING overspoeld met klachten. De storing is nog altijd gaande. Rond de klok van tien uur begonnen de eerste klachten binnen te stromen. De bank heeft het na een kleine vier uur dus nog altijd niet op weten te lossen. ING laat weten dat het doen van iDEAL-betalingen, het opnemen van contant geld en het betalen in winkels wel mogelijk is.