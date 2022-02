Dit zijn de JLab Go Air Pop en Epic Air Sport en jij kunt ze winnen!

JLab heeft voor ons nog twee in-ear headphones klaargezet, maak kennis met de Go Air Pop en de sportieve Epic Air Sport. Maar dat is niet het enige want dit weekend vieren we een klein feestje, DroidApp bestaat 8 jaar en wie jarig is trakteert! Maak kans op één van de twee in-ear hoofdtelefoons door mee te doen met onze winactie!

JLab Go Air Pop

De JLab Go Air Pop is het compactere broertje van de JBuds Air ANC en komen in een aantal vrolijke kleuren. JLab belooft met deze oortjes circa 32 speeltijd, maar dat hangt natuurlijk wel van het volume af! Je kunt deze Air Pop ook met twee apparaten tegelijkertijd verbinden. Verder bieden de oortjes 3 verschillende EQ modi, waaronder een JLab signature preset en een bass boost equalizer. Aan de case zit meteen ook je laadkabel vast zodat je altijd een laadkabel bij je draagt!

JLab Epic Air Sport ANC

Het is een hele mond vol deze JLab Epic Air Sport ANC, maar dan heb je ook meteen een sportief model te pakken. Deze noise cancelling in-ear headphones geven je ongeveer 50 uur (met ANC) tot 70 uur afspeeltijd, wanneer je tussendoor oplaadt. Ook bij deze in-ears vinden we weer een oplaadcase met laadkabel en levert JLab cloud foam oortjes mee die naar je gehoor vormen. Verder is de Epic Air Sport helemaal geschikt voor intensief sporten met een IP66 rating en net als bij de Go Air Pop kan je deze oortjes met twee apparaten tegelijkertijd verbinden.

Winactie

Vier met ons, ons 8-jarig bestaan 🎉! In samenwerking met JLab en Belsimpel mogen we één paar JLab Go Air Pop’s weggeven en één sportief paar JLab Epic Air Sport! Meedoen is heel eenvoudig, vul de winactie in en maak kans op deze muziekale prijs. Meedoen kan tot 26 februari 2022 23:59 uur, de winnaars ontvangen van ons een persoonlijk bericht! Houd daarbij ook de Spam-inbox in de gaten.

