‘Komst van OnePlus 9T staat op losse schroeven’; komt ‘ie wel of niet?

Er gaan nieuwe geruchten rond over de OnePlus 9T. De smartphonefabrikant zou volgens de geruchten niet van plan zijn om een 9T uit te brengen. Maar wat is de reden hiervan?

OnePlus 9T komt mogelijk niet

Veel woorden worden er niet aan vuil gemaakt, maar als de informatie van bron Max Jambor klopt, dan hoeven we dit jaar geen nieuwe OnePlus 9T te verwachten. Doorgaans komt OnePlus aan het eind van het jaar met een T-model; iets wat het merk al sinds de OnePlus 3(T)-serie doet. Van de 7-serie verscheen naast een standaard T-model ook een 7T Pro-toestel. Aan het begin van ieder jaar komt er een nieuwe serie van de fabrikant op de markt. Maar dit jaar zal het vermoedelijk anders lopen.

De OnePlus 8T

Hoewel het nog gaat om een gerucht, kan het goed zijn dat OnePlus inderdaad geen 9T uitbrengt. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Zo is er wereldwijd sprake van een chiptekort. Dit zorgt ervoor dat fabrikanten releases uit moeten stellen, of uit moeten wijken naar andere chipsets. Voor een vlaggenschip kun je niet snel uitwijken naar een andere processor of high-end chipset. Een andere mogelijkheid is dat OnePlus nu even geen heil ziet in een 9T, omdat de 9 en 9 Pro al volgestopt zijn met high-end specificaties.

De OnePlus 8T werd in oktober aangekondigd, dus wie weet verandert er nog iets tot die tijd. Als we er nieuws over hebben, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

