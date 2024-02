Maker van CAT en Motorola Defy-telefoons failliet

De maker van verschillende robuuste telefoons, Bullitt, is failliet. Het merk is vooral bekend van toestellen die uitgebracht worden onder de naam CAT en de Defy-reeks van Motorola.

Bullitt Group is failliet

Bullitt Group, het Britse bedrijf dat bekendheid kreeg door het uitbrengen van CAT Phones en Motorola Defy-telefoons, heeft recentelijk zijn faillissement aangekondigd na een onsuccesvolle poging tot herstructurering. De onderneming, die zich oorspronkelijk specialiseerde in robuuste smartphones, had plannen om zijn hardwaredivisie over te dragen aan een nieuw bedrijf, dat vervolgens door schuldeisers zou worden voortgezet. Deze poging faalde echter, met als gevolg dat Bullitt Group zijn activiteiten stopzette.

Het bedrijf had in een eerder stadium al het faillissement aangevraagd en een externe bewindvoerder ingeschakeld, zo schrijft Winfuture. Medewerkers van Bullitt maakten via LinkedIn bekend dat zij eind vorige week ontslagen werden, hoewel de officiële omvang van de ontslagen nog niet bevestigd is. Volgens getroffen werknemers zijn er echter veel functies geschrapt als onderdeel van deze ingrijpende verandering.

Bullitt Group was bekend om zijn robuuste smartphones onder het merk ‘CAT’, die zowel zakelijke klanten als consumenten aanspraken. De toestellen stonden bekend om hun veelzijdigheid en robuustheid, waarmee ze indruk maakten in verschillende tests. Het bedrijf introduceerde eerder de CAT S75, de eerste smartphone die satellietberichten mogelijk maakte zonder externe hardware, nog vóór de concurrentie, waaronder Apple.