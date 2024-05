Mei-update staat klaar voor Galaxy S20 (FE) en A33; One UI 6.1 voor A52s

Samsung rolt voor een reeks toestellen een nieuwe update uit. De gebruikers van de Samsung Galaxy S20-serie, de Galaxy A33 en Galaxy A52s zien een update verschijnen op hun smartphone. Gebruikers krijgen hierbij een reeks nieuwe functies en verbeteringen.

Updates bij Samsung

De beveiligingsupdate van mei is beschikbaar voor verschillende modellen van Samsung. We krijgen deze tips van verschillende lezers, waaronder Wim. De beveiligingsupdate van mei combineert patches van Google samen met die van Samsung. De smartphones die de update krijgen, zijn hiermee weer helemaal bij de tijd. De toestellen die de update krijgen, zijn als volgt;

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy A33

Galaxy A52s met One UI 6.1 update

Een andere update staat klaar voor de Samsung Galaxy A52s. Dit horen we van Roelf. Zijn smartphone wordt bijgewerkt met de update naar One UI 6.1. Dit is de AI-update van Samsung, maar veel AI-functies hoeven we ook bij dit toestel niet direct te verwachten. Dat betekent echter niet dat het een zinloze update is. Samsung heeft namelijk verschillende verbeteringen doorgevoerd. Onder andere vind je deze terug in de galerij-app. De zoekfunctie is verbeterd en je kunt zaken van de ene foto naar de andere foto kopiëren. Tevens is er een optie te vinden om batterijbescherming in te schakelen. De beveiligingspatch blijft op april staan.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 318,00 euro