Mosquito Alert App: sla muggen niet (hard) dood, maar help onderzoekers

Hoe hard sla jij doorgaans een mug dood, als je de ‘dader’ hebt gevonden? Vanaf nu kun je een mug beter niet hard doodmeppen. Je kunt met de Mosquito Alert App namelijk onderzoekers helpen in hun onderzoek naar de mug.

Mosquito Alert App

Met de Mosquito Alert App kun je Europese onderzoekers helpen in het onderzoek naar muggen. Europabreed wordt er onderzoek gedaan naar de verschillende broedplaatsen van (ziekteverwekkende) muggen. Niet alleen in Nederland, maar dus in heel Europa. Door hier inzicht in te krijgen, hopen ze muggen beter te bestrijden. Daarnaast moet ook beter inzichtelijk worden waar de risicogebieden zijn.

Door klimaatverandering wordt de kans dat de normale bekende mug tropische ziekten overbrengt, steeds groter. Daarnaast is ook de tijgermug al in Nederland gesignaleerd. Met de Mosquito Alert App willen de onderzoekers dus alles beter in beeld krijgen. De hulp van mensen is daarbij nodig. Voor het muggenonderzoek kan via de app een foto doorgestuurd worden en/of een melding gemaakt worden. De foto maak je van de mug en eventueel van de muggenbult. Om te voorkomen dat een mug onherkenbaar wordt, is het advies; niet te hard de mug doodslaan.

Volgens de NOS is de applicatie in Spanje al een groot succes. Daar is de verspreiding van de Aziatische tijgermug goed in kaart gebracht met dank aan 18.000 foto’s. Je kunt je steentje bijdragen door via onderstaande button de Mosquito Alert App te downloaden op je smartphone. Na installatie krijg je eerst een uitleg over hoe je de app het beste kunt gebruiken.