Moto G6 Play krijgt weer een update: beveiligingsupdate februari 2020

Gebruikers van de Motorola Moto G6 Play hebben lang op een update moeten wachten. Nu is er goed nieuws te melden. Het toestel heeft een nieuwe update mogen ontvangen.

Februari-patch voor Moto G6 Play

Motorola heeft een nieuwe update klaargezet voor de Moto G6 Play. Maanden gingen er overheen voordat er een nieuwe update uitkwam. Kimberly laat ons weten dat zij versie PPPS29.55-35-18-2 heeft gekregen als update, waarmee de beveiliging van het toestel is opgeschroefd. Het brengt namelijk beveiligingsupdate februari 2020, samen met de patches die er tussen de laatste en deze update zijn uitgebracht.

In april vorig jaar werd de update naar Android 9 Pie uitgebracht. De telefoon viert bijna haar tweede verjaardag. De verwachting is dan ook dat dit de laatste update is, of Motorola rolt over een paar maanden de definitieve laatste update uit voor de Moto G6 Play.

Gebruikers krijgen de update voor de Moto G6 Play vanaf nu uitgerold. Als deze beschikbaar is voor je device, krijg je hiervan een melding op je smartphone.