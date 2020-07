Motorola rolt Android 10 uit naar Moto G7, G7 Play, G7 Power en G8 Plus

Goed nieuws voor de bezitters van een Motorola-toestel. In ieder geval als je in het bezit bent van een toestel uit de Moto G7-serie of de Moto G8 Plus. De Android 10 update staat klaar.

Moto G7 en G8: Android 10

We krijgen verschillende berichten binnen dat gebruikers van enkele toestellen van Motorola getrakteerd worden op een update voor hun toestel. In mei begon de fabrikant met het verspreiden van Android 10 voor de Moto G7, maar de update was nog niet in Nederland.

Nu lijkt Android 10 uitgerold te worden voor de volgende toestellen; Moto G7, Moto G7 Power en Moto G7 Play. De Moto G7 Plus draait al sinds februari op de nieuwe Android-versie.

Niet alleen toestellen uit de G7-serie, maar ook de Moto G8 Plus krijgt vanaf nu de update naar Android 10 binnen. Het is niet helemaal duidelijk of deze update ook al in Nederland beschikbaar is. Mocht je hem binnenkrijgen, laat het dan zeker even weten.

Het kan zijn dat je nog wat langer op de update naar Android 10 moet wachten. Doorgaans worden updates namelijk gefaseerd uitgerold.

Moto G8 Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 197,00 euro

Moto G7 Plus Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Moto G7 Power Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 229,00 euro

Moto G7 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend