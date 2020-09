Moto G9 Plus lekt uit: specs, prijzen en foto’s verschenen

Motorola kwam onlangs, vrij onverwacht, met de Moto G9 Play. Er lijkt echter nog meer familie-uitbreiding op de planning te staan. Een Slowaakse provider deelt alle informatie rondom de Moto G9 Plus.

Moto G9 Plus in de spotlights

We komen meer te weten over de Moto G9 Plus. Motorola kwam vorige maand onverwacht met de introductie van de interessante Moto G9 Play, binnenkort kunnen we dus de Plus verwachten. De informatie wordt gedeeld door Orange uit Slowakije, die het toestel vroegtijdig online heeft gezet. Hierdoor verwachten we dat de lancering niet heel lang meer op zich zal laten wachten.

De Moto G9 Plus krijgt een 6,8 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie. Hoewel de processor onbekend blijft, weten we wel dat de telefoon 4GB GB RAM krijgt, samen met 128GB opslagruimte, uit te breiden met een geheugenkaart. Verder is er een 5000 mAh accu en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Voor de Moto G9 Plus staat een quad-camera klaar, waarbij er in ieder geval gesproken wordt over een 64MP hoofdsensor. Verdere details zullen we ongetwijfeld binnenkort te weten komen. De prijs zou komen te liggen rond de 255 euro.