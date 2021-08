Moto G9 Plus ontvangt beveiligingsupdate van juli

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Moto G9 Plus. De smartphone van Motorola ontvangt een nieuwe beveiligingsupdate. Het is de juli-patch.

Juli-update voor Moto G9 Plus

Edwin laat aan DroidApp weten dat zijn Moto G9 Plus een nieuwe update heeft mogen ontvangen. Zijn smartphone wordt bijgewerkt met een nieuwe update. Vanaf nu kun je voor het toestel beveiligingsupdate juli 2021 binnenhalen voor het toestel. De smartphone kreeg eind mei voor het laatst een update, toen kreeg de smartphone de patch van mei aangeboden.

Zover bekend worden met deze patch van juli verder geen veranderingen doorgevoerd. Het is nog altijd wachten op een update naar Android 11, maar het is niet bekend wanneer Motorola deze uit zal rollen voor de Moto G9 Plus.

Als de update voor jouw Moto G9 Plus beschikbaar is, krijg je hier een notificatie van op je smartphone. Eventueel kun je ook handmatig controleren of er een update klaar staat bij het menu met instellingen.