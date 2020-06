Motorola komt 7 juli 2020 met aankondiging: wat kunnen we verwachten?

Motorola staat er inmiddels wel om bekend dat het met grote regelmaat een hele lading toestellen uitbrengt. Dat zagen we al in de afgelopen maanden. Op 7 juli kunnen we wederom een nieuw toestel verwachten, want op die datum zal Motorola een aankondiging houden.

Motorola aankondiging 7 juli

Op dinsdag 7 juli zal Motorola een nieuwe aankondiging houden. De fabrikant heeft een ‘Save the Date’ uitgestuurd, waarbij eigenlijk niks duidelijk wordt, behalve dat de datum vastgeprikt staat. Omdat de Nederlandse afdeling van Motorola de mail ook heeft gestuurd, gaan we er vanuit dat het toestel in ieder geval in Nederland uitgebracht wordt.

Verwacht wordt dat de fabrikant de nieuwe Motorola Edge Lite aankondigt, een iets meer uitgeklede variant op de Motorola Edge die sinds kort in ons land verkrijgbaar is. De prijs voor dit toestel zou volgens de geruchten op 399 euro komen te liggen. Voor dat geld zou je een Snapdragon 765 processor krijgen met maximaal 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Er zou verder sprake zijn van een 6,7 inch Full-HD+ beeldscherm, 4800 mAh accu en natuurlijk Android 10.

Alle details zullen we te horen krijgen op 7 juli.