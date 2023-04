Motorola brengt april-update naar Edge 20, maart-update voor Nokia X30

We zien een nieuwe update voor de Nokia X30 en de Motorola Edge 20. Voor de laatstgenoemde is zelfs de beveiligingsupdate van april beschikbaar. Motorola is hier, ook net rond Pasen, ermee als de kippen bij.

April-update voor Edge 20

Motorola is gestart met het verspreiden van een nieuwe beveiligingsupdate voor de Motorola Edge 20. Richard laat weten dat het merk is begonnen met de uitrol van beveiligingsupdate april 2023. Enkel Samsung heeft de update voor nog maar een handjevol toestellen uitgerold, dus Motorola is er lekker vroeg bij met deze april-update.

Overigens valt het op dat Motorola voor de Edge 20 vaker erg snel een nieuwe update klaar heeft staan. Uiteraard juichen we dit alleen maar toe. Toch heeft Motorola nog altijd geen eerder uitgebrachte toestellen bijgewerkt naar Android 13; hopelijk duurt dat niet lang meer bij het merk. Het lijkt erop dat er verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd zijn.

Nokia X30

De Nokia X30 wordt eveneens voorzien van een nieuwe update. Een nieuwe security-patch staat klaar voor de Nokia X30. De mid-end smartphone van HMD Global krijgt beveiligingsupdate maart aangereikt. Ook hierbij zien we verder geen nieuwe functies of grote aanpassingen. Wel dus tientallen patches in de beveiliging van Android.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een seintje van op je toestel. Je kunt via het menu met instellingen ook handmatig controleren of er een nieuwe update gedownload kan worden voor je toestel.

