Motorola Edge 30 krijgt Android 13 update

Gebruikers van de Motorola Edge 30 krijgen vanaf nu de update naar Android 13 aangeboden. De nieuwe Android-versie heeft de standaard-versie van het toestel bereikt.

Edge 30 krijgt Android 13

Kai laat aan DroidApp weten dat zijn Motorola Edge 30 de update naar Android 13 heeft gekregen. Hiermee is het toestel de derde telefoon van Motorola die geüpdatet wordt naar Android 13. Eerder werd de nieuwste publiekelijke versie van Android al verspreid naar de Edge 20 Pro en de Edge 30 Pro. Nu is het dus de beurt aan de ‘normale’ Edge 30.

De update naar Android 13 brengt verschillende verbeteringen naar de smartphone. Zo kun je de nieuwe mediaspeler in het notificatievenster gebruiken, heb je meer privacy-instellingen en zijn er meer beveiligingsmaatregelen doorgevoerd. Verder geeft Google je met Android 13 de mogelijkheid om per app een andere app-taal te gebruiken. Tevens zijn er meer personalisatiemogelijkheden op het gebied van het Material You design.

Vanaf nu krijgt de Motorola Edge 30 de update naar Android 13. Het is niet bekend wanneer de andere modellen in de serie, zoals de Edge 30 Ultra volgen. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.