Nieuwe tablet van Motorola gepresenteerd; de Moto Tab G20

Motorola heeft niet alleen een groot aanbod aan smartphones, de fabrikant richt zich nu ook op de tabletmarkt. Het model dat nu gepresenteerd is, is de Motorola Moto Tab G20. Deze tablet is voorzien van een 8-inch scherm.

Moto Tab G20

Steeds meer merken lijken toch steeds weer meer toekomst te zien in tablets. Motorola heeft nu de Moto Tab G20 aangekondigd, een nieuwe tablet met metalen behuizing die voorzien is van een 8,0 inch beeldscherm. Het is een LCD-paneel met een HD+ resolutie, wat duidelijk maakt dat deze tablet in het meer betaalbare segment uitgebracht wordt.

De tablet van Motorola krijgt verder een Helio P22T chipset van MediaTek. Deze wordt bijgestaan door 3GB aan werkgeheugen. Als we de lijst met eigenschappen verder bekijken, zien we dat de Moto Tab G20 een opslagruimte krijgt van 32GB, welke uitgebreid kan worden middels een MicroSD-geheugenkaart. De accucapaciteit van het apparaat komt uit op 5100 mAh en kan met 10W opgeladen worden via de USB-C aansluiting. Motorola biedt de pure Android 11 interface en heeft hier bovenop nog wat extra’s toegevoegd zoals een apart kids-gedeelte.

Motorola voorziet de Moto Tab G20 van een 2 megapixel camera aan de voorkant en een 5 megapixel camera achterop. Voor de muziekliefhebbers is er een enkele speaker met Dolby Atmos. Verder is er een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Voor nu is de Moto Tab G20 enkel voor India aangekondigd. Of het apparaat ook in andere landen verschijnt, dat is niet bekend gemaakt. De prijs komt omgerekend naar euro’s uit op een bedrag van 130 euro.